В заваленной мусором квартире на Пражской нашли второе тело

В заваленной мусором квартире на Пражской нашли второе тело
В Купчино нашли труп. Фото: vk.com/kupchinonews

В заполненной до потолка мусором квартире во Фрунзенском районе Петербурга нашли тело второго погибшего.

Об этом стало известно в субботу, 19 сентября. Как сообщил ТАСС, в квартире на Пражской улице обнаружили труп женщины.

Напомним, правоохранители начали проверку после сообщения жителя дома на Пражской, который рассказал, что из соседней квартиры доносится очень неприятный запах. Оказалось, что помещение было полностью забито мусором. Хлам пришлось вытаскивать из квартиры. По словам соседей, там жила пожилая пара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире на Пражской улице нашли мужское тело. Знакомые забеспокоились, когда женщина не вышла на работу.

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