Беглов предложил петербуржцам выбрать дизайн для нового трамвая «Витязь-Ленинград»

Глава Северной столицы Александр Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделился впечатлениями от посещения Невского завода электрического транспорта, а после предложил горожанам выбрать дизайн нового трамвая «Витязь-Ленинград».

Соответствующую запись он опубликовал в субботу, 19 сентября. На указанном заводе губернатору был представлен низкопольный троллейбус «Адмирал» и сверхлегкий трамвай «Витязь-Ленинград» с алюминиевым кузовом. Такое инженерное решение снизило вес трамвая на 20 процентов, а также уменьшило вибрацию и нагрузку на рельсы.

Как написал Беглов, дизайнеры предложили пять вариантов цветовой гаммы трамвая «Витязь-Ленинград», петербуржцы могут проголосовать за понравившийся.

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