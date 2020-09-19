Беглов предложил петербуржцам выбрать дизайн для нового трамвая «Витязь-Ленинград»

Беглов предложил петербуржцам выбрать дизайн для нового трамвая «Витязь-Ленинград»
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Глава Северной столицы Александр Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделился впечатлениями от посещения Невского завода электрического транспорта, а после предложил горожанам выбрать дизайн нового трамвая «Витязь-Ленинград».

Соответствующую запись он опубликовал в субботу, 19 сентября. На указанном заводе губернатору был представлен низкопольный троллейбус «Адмирал» и сверхлегкий трамвай «Витязь-Ленинград» с алюминиевым кузовом. Такое инженерное решение снизило вес трамвая на 20 процентов, а также уменьшило вибрацию и нагрузку на рельсы.

Как написал Беглов, дизайнеры предложили пять вариантов цветовой гаммы трамвая «Витязь-Ленинград», петербуржцы могут проголосовать за понравившийся.

Дизайнеры предложили пять вариантов цветовой гаммы трамвая «Витязь-Ленинград». Фото: vk.com/a_beglov

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые станции петербургского метро откроются не раньше 2023 года.

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