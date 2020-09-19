Путин наградил орденом разработчика гиперзвукового блока «Авангард»

Президент России Владимир Путин наградил орденом Андрея Первозванного конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова.

В День оружейника, 19 сентября, российский лидер провел с профессором встречу в онлайн формате. Как сообщили РИА «Новости», Путин рассказал, что уже подписал указ о награждении Ефремова. В ходе разговора глава РФ также отметил роль профессора в создании гиперзвукового блока «Авангард».

«“Авангард” — это не просто новая система, это новый вид стратегического оружия»,— заявил президент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о наличии у России самых лучших видов оружия. По его словам, в течение десятилетий Россия была в роли догоняющего в ядерном оружии, стратегической авиации и межконтинентальных ракетах.