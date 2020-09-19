«Зенит» играет с «Уралом» в Екатеринбурге

&#171;Зенит&#187; играет с &#171;Уралом&#187; в Екатеринбурге
Команды вышли на поле. Фото: pixabay.com

На стадионе «Екатеринбург» начался матч 8-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и местным «Уралом».

Спортсмены вшли на поле в 16:30. Ранее были оглашены стартовые составы команд. За зенитовцев на поле с первых минут вышли Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун и Малком.

В составе соперников — Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Эль-Кабир, Мишкич и Панюков.

Сейчас сине-бело-голубые занимают первую строчку с 16 очками. «Урал» на 11-й, с 9 баллами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дзюба занял второе место по результативным действиям в истории РПЛ. Игрок набрал 199 баллов по системе гол плюс пас и обошел экс-зенитовца Александра Кержакова, на счету которого 198 баллов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Зенит" "Урал" екатеринбург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» играет с «Уралом» в Екатеринбурге
Путин наградил орденом разработчика гиперзвукового блока «Авангард»
В России впервые с июля выявили более 6 тысяч инфицированных коронавирусом
В тройном ДТП на трассе Петербург — Ручьи сильно пострадали два человека
Беглов предложил петербуржцам выбрать дизайн для нового трамвая ...
В Колпино пожар в двухкомнатной квартире тушили 15 спасателей
Шторм второй раз подряд «закрывает» сады и парки Петербурга
«Такого нет ни у кого в мире»: Путин заявил о наличии у России ...