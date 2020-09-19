«Зенит» играет с «Уралом» в Екатеринбурге

На стадионе «Екатеринбург» начался матч 8-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и местным «Уралом».

Спортсмены вшли на поле в 16:30. Ранее были оглашены стартовые составы команд. За зенитовцев на поле с первых минут вышли Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун и Малком.

В составе соперников — Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Эль-Кабир, Мишкич и Панюков.

Сейчас сине-бело-голубые занимают первую строчку с 16 очками. «Урал» на 11-й, с 9 баллами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дзюба занял второе место по результативным действиям в истории РПЛ. Игрок набрал 199 баллов по системе гол плюс пас и обошел экс-зенитовца Александра Кержакова, на счету которого 198 баллов.