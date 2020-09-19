Кержаков возглавит ФК «Томь»

Кержаков возглавит ФК «Томь»
Экс-футболист Александр Кержаков. Фото: Фото: Ирина Красько/Nevasport

Один из лучших бомбардиров в истории петербургского «Зенита» Александр Кержаков будет тренировать футболистов клуба «Томь».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ожидается, что в должность Александр Кержаков вступит в середине грядущей недели.

Уточняется, что в настоящее время спортивный специалист завершает дела в юношеской сборной России. Там он занимает должность тренера. В Томск он должен приехать в середине следующей недели. Тогда же он приступит к своим непосредственным обязанностям.

Как писала gazeta.spb.ru, слухи о том, что Александр Кержаков может продолжить тренерскую карьеру в футбольном клубе «Томь» появились около недели назад. Тогда сообщалось о том, что его кандидатуру одобрили как спонсоры клуба, так и лично глава Томской области. Клуб недавно покинул Василий Баскаков.

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