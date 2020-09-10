Кержаков может быть назначен главным тренером ФК «Томь»

Бывший игрок сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков имеет все шансы продолжить тренерскую карьеру в футбольном клубе «Томь».

Напомним, недавно клуб покинул Василий Баскаков, поэтому в настоящее время должность главного тренера является вакантной. В СМИ начали появляться сообщения о возможном назначении на пост Кержакова. Его кандидатуру одобрили как спонсоры клуба, так и лично глава Томской области.

Кержаков рассказал АБН, как идут переговоры с «Томью». Игрок отметил, что о назначении пока речи не идет, но переговоры действительно ведутся с руководством клуба и региона. Пока что все находится на стадии обсуждения, поэтому к конкретным договоренностям стороны пока не пришли.

Напомним, в настоящее время Кержаков является старшим тренером юношеской сборной России по футболу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Кержаков воссоздал очередную обложку музыкального альбома.