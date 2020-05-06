Александр Кержаков воссоздал очередную обложку музыкального альбома

Альбом так и назывался: "Ramones". Фото: Instagram @a.kerzhakov11

Альбом так и назывался: "Ramones". Фото: Instagram @a.kerzhakov11

Постоянно сидя дома на самоизоляции многие обращаются к творчеству, чтобы как-то скрасить монотонные будни. Не стали исключениями и звезды.

Известный футболист Александр Кержаков вместе со своей семьей начал воссоздавать обложки популярных музыкальных альбомов, по аналогии с челленджем #изоизоляция, в рамках которого интернет-пользователи копировали мировые шедевры искусства.

Спортсмен уже поделился с подписчиками пародией на альбомы Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin. В среду, 7 мая Кержаков выложил в своем Instagram новое фото, на котором его семья спародировала обложку альбома известный британской группы Ramones, вышедшего в 1976 году, передает NevaSport.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пользователи Сети не оценили поступок Александра Кержакова, когда он вместе с детьми выбрался погулять к Финскому заливу.