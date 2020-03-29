Петербуржцы набросились с обвинениями на Кержакова из-за семейной прогулки

Футболист прошелся по побережью Финского залива.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков выложил фотографию с семейной прогулки в своем Instagram-аккаунте. Несмотря на рекомендации оставаться дома, игрок вместе с женой и детьми отправились к Финскому заливу. Подписчикам такая беспечность не понравилась – в комментариях они раскритиковали Кержакова за беспечность. Он же отметил, что не считает преступлением прогулку в месте, где нет людей.

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