Петербуржцы набросились с обвинениями на Кержакова из-за семейной прогулки

Петербуржцы набросились с обвинениями на Кержакова из-за семейной прогулки
Кержаков до этого призывал людей оставаться дома. Фото: https://www.instagram.com/a.kerzhakov11/

Футболист прошелся по побережью Финского залива.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков выложил фотографию с семейной прогулки в своем Instagram-аккаунте. Несмотря на рекомендации оставаться дома, игрок вместе с женой и детьми отправились к Финскому заливу. Подписчикам такая беспечность не понравилась – в комментариях они раскритиковали Кержакова за беспечность. Он же отметил, что не считает преступлением прогулку в месте, где нет людей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин объявил недельные каникулы, в рамках которых россиян просят оставаться дома и никуда лишний раз не выходить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США оценили российский препарат от коронавируса. Она также отметила, что этот препарат является менее токсичным для человека, чем другие препараты.

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александр кержаков финский залив
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