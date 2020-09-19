Раскрыт способ экономить на врачах и лекарствах

Следить за здоровьем не всегда означает тратить много денег. Эксперт в сфере здоровья Петр Добров рассказал, как сэкономить на врачах и лекарствах.

Секрет крепкого здоровья – правильное питание, нормальный сон и отказ от алкоголя и табака, рассказал блогер в интервью радио Sputnik. Как отметил эксперт, соблюдение простых правил продлит жизнь и улучшит эффективность человека на работе.

Как отметил Добров, быстрых результатов при здоровом образе жизни ждать не стоит. Однако, добавил он, в этом случае лучше думать о перспективе.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что, по мнению специалистов, сценарий распространения коронавируса в России выглядит странно. Отмечалось, что страна все еще переживает первую волну заболевания коронавирусом. При этом вторая может и вовсе не наступить.