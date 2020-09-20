У Джигурды подозревают расстройство личности

У Джигурды подозревают расстройство личности
Никита Джигурда. Фото: instadzhigurda

У российского шоумена Никиты Джигурды может быть расстройство личности. Свои подозрения высказал врач-психиатр.

По словам специалиста, актер не может воспринимать мнение других и ведет себя крайне демонстративно. Такую теорию врач изложил после того, как Джигурда со скандалом покинул студию программы «Секрет на миллион», передает НТВ.

Специалист полагает, что Джигурда может страдать пограничным расстройством личности. Как подчеркнул врач, между эпатажем и заболеванием есть тонкая грань. Психиатр также напомнил, что у шоумена уже был опыт госпитализации в психиатрическую клинику.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что российская артистка Лолита Милявская поразила поклонников своей фигурой после развода. Кадры с певицей в обтягивающем костюме были опубликованы на ее странице в Instagram.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врач никита джигурда психиатр расстройство россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Нерп-прохиндей» Шлиссик загонял Крошика по бассейну
Трамп дал добро на сделку по покупке TikTok компанией Oracle
У Джигурды подозревают расстройство личности
Отпуск петербуржцев в Анталье сократится – рейс из Пулково опоздает на 3,5 часа
Раскрыт способ экономить на врачах и лекарствах
Ученые рассказали о странном поведении коронавируса в России
Двое устроили ночное ДТП на Ленинском
Стало известно, почему люди забывают сны