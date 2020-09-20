У Джигурды подозревают расстройство личности

У российского шоумена Никиты Джигурды может быть расстройство личности. Свои подозрения высказал врач-психиатр.

По словам специалиста, актер не может воспринимать мнение других и ведет себя крайне демонстративно. Такую теорию врач изложил после того, как Джигурда со скандалом покинул студию программы «Секрет на миллион», передает НТВ.

Специалист полагает, что Джигурда может страдать пограничным расстройством личности. Как подчеркнул врач, между эпатажем и заболеванием есть тонкая грань. Психиатр также напомнил, что у шоумена уже был опыт госпитализации в психиатрическую клинику.

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