Пушков рассказал, как на России отразится приход к власти Байдена в США

Пушков рассказал, как на России отразится приход к власти Байдена в США
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, как повлияет на Россию победа кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена на выборах.

Пушков написал в своем Telegram-канале, что в случае прихода к власти Байдена, то Соединенные Штаты начнут навязывать всем государствам свои «ценности и идеалы». Политик считает, что «первым объектом атаки» демократов станет именно Россия.

Кроме того, Пушков назвал тех, кто противостоит действующему президенту Дональду Трампу, «неолиберально-троцкистской коалицией плюс BLM (Black Lives Matter, «Черные жизни важны»)». Сенатор добавил, что «адская коалиция» кандидата в любом случае не признает возможной победы Трампа и попытается захватить власть в США. По его словам, это не будет зависеть от результатов голосования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что издание National Interest рассказало, как российское оружие «опустошит» оборону США.

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