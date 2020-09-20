В Павлово два часа тушили припаркованную легковушку

В ночь на воскресенье, 20 сентября, в Кировском районе Ленинградской области сгорел легковой автомобиль. Он был припаркован на улице Советской в поселке Павлово.

Согласно информации главного управления МЧС по Ленобласти, спецслужбы получили сообщение об автомобильном пожаре в Павлово в два часа ночи. На место происшествия были направлены восемь пожарных на двух спецмашинах.

Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание за два часа. Сведения о возможных пострадавших в результате инцидента не поступали. Сейчас делом о пожаре занимается районный отдел деятельности и профилактической работы. Специалисты установят все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Митрофаньевском потушили пожар в историческом здании. Они справились с огнем за три часа.