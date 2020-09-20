За ночь в Ленобласти потушили дом и две бани

Минувшей ночью, 20 сентября, в Ленинградской области произошло несколько пожаров. Сведения о пострадавших не поступали.

Обо всем сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС России. Первый пожар произошел в садоводстве «Сирена» в Кировском районе Ленобласти. Там в начале ночи загорелась баня на площади 12 квадратных метров. Огонь потушили в два часа ночи.

Следом загорелся жилой дом в поселке Победа в Выборгском районе Ленобласти. Площадь возгорания в доме на улице Юности составила 9 квадратных метров. Спасателям потребовалось меньше часа на ликвидацию огня.

А в четвертом часу ночи в деревне Малая Ящера в Лужском районе Ленобласти произошел пожар в бане. Огонь распространился по площади 18 квадратных метров. Пожар потушили в половину пятого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Павлово два часа тушили припаркованную легковушку.