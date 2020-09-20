Петербургская пенсионерка ограбила магазин на Светлановском проспекте

Петербургская пенсионерка ограбила магазин на Светлановском проспекте
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Фото: pixabay.com

Полиция задержала пожилую петербурженку с темным прошлым, подозреваемую в ограблении магазина в Калининском районе города.

Об этом сообщили в городской пресс-службе ГУ МВД России. Все произошло еще 14 сентября в помещении магазина на Светлановском проспекте. В полицию поступило сообщение об ограблении. Тогда злоумышленницу задержать не удалось. Было открыто уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.

Грабительницу поймали в субботу, 19 сентября, на улице Коммунаров в поселке Горелово. Правоохранители изобличили ранее судимую 57-летнюю пенсионерку в том, что в день происшествия она открыто похитила 87,3 тыс. рублей из магазина. Ее задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге предъявили обвинение грабителю и насильнику, нападавшему на школьниц. Мужчину задержали на месте преступления сотрудники правоохранительных органов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
грабеж новости спб ограбление магазина пенсионерка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургская пенсионерка ограбила магазин на Светлановском проспекте
Недвижимость британской королевской семьи подешевела на $716 млн из-за ...
В Гатчинском районе пешехода не удалось спасти после ДТП
За ночь в Ленобласти потушили дом и две бани
Утром в воскресенье в Петербурге нет машин на дорогах
Неделя в Петербурге завершится солнечной и сухой погодой
В Павлово два часа тушили припаркованную легковушку
Четверо в больнице после поножовщины у паба в Британии