Петербургская пенсионерка ограбила магазин на Светлановском проспекте

Полиция задержала пожилую петербурженку с темным прошлым, подозреваемую в ограблении магазина в Калининском районе города.

Об этом сообщили в городской пресс-службе ГУ МВД России. Все произошло еще 14 сентября в помещении магазина на Светлановском проспекте. В полицию поступило сообщение об ограблении. Тогда злоумышленницу задержать не удалось. Было открыто уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.

Грабительницу поймали в субботу, 19 сентября, на улице Коммунаров в поселке Горелово. Правоохранители изобличили ранее судимую 57-летнюю пенсионерку в том, что в день происшествия она открыто похитила 87,3 тыс. рублей из магазина. Ее задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге предъявили обвинение грабителю и насильнику, нападавшему на школьниц. Мужчину задержали на месте преступления сотрудники правоохранительных органов.