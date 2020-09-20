Петербургского студента ударили ножом в парадной ради банковской карты

Петербургского студента ударили ножом в парадной ради банковской карты
Место происшествия на улице Орджоникидзе. Фото: google.maps

В парадной дома в Московском районе напали на 21-летнего студента. Парня госпитализировали в состоянии средней тяжести. Злоумышленник уже пойман.

Об этом информирует пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленобласти. Все произошло в пятницу, 18 сентября, в парадной дома №34 по улице Орджоникидзе. Прибывшие на место происшествия нашли юношу и отправили его в больницу. Тут же по подозрению правоохранители задержали 22-летнего парня, который стал подозреваемым в разбойном нападении.

Позже потерпевший написал заявление, в котором указал, что злоумышленник нанес ему ножевые ранения и отобрал банковскую карту.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская пенсионерка ограбила магазин на Светлановском проспекте. Было открыто уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.

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