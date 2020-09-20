Объявилась мать ребенка, бросившая коляску на улице Бутлерова

Женщина, которая представилась как мать девочки, не помнит, почему её дочь пропала. Фото: pixabay.com

Женщина, которая представилась как мать девочки, не помнит, почему её дочь пропала. Фото: pixabay.com

В Петербурге нашлась мать годовалого ребенка, которая оставила коляску вместе с дочкой на улице Бутлерова в Калининском районе города.

Женщина заявила в экстренную службу о случившемся в воскресенье, 20 сентября, около полудня. По её словам, после полуночи она возвращалась от гостей с малышкой. Она шла по улице Верности в городе Мурино, когда ребенок пропал. Подробности случившегося, а также как её дочь могла оказаться на улице Бутлерова, нерадивая мать не смогла вспомнить.

Отметим, что сейчас девочка находится в медицинском учреждении. В обстоятельствах ситуации разбираются правоохранительные органы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бесхозную коляску с ребенком на улице Бутлерова нашли сегодня утром. Состояние девочки неизвестно, вполне возможно, что, проведя ночь на улице, малышка заработала переохлаждение.