Объявилась мать ребенка, бросившая коляску на улице Бутлерова

В Петербурге нашлась мать годовалого ребенка, которая оставила коляску вместе с дочкой на улице Бутлерова в Калининском районе города.
Женщина заявила в экстренную службу о случившемся в воскресенье, 20 сентября, около полудня. По её словам, после полуночи она возвращалась от гостей с малышкой. Она шла по улице Верности в городе Мурино, когда ребенок пропал. Подробности случившегося, а также как её дочь могла оказаться на улице Бутлерова, нерадивая мать не смогла вспомнить.
Отметим, что сейчас девочка находится в медицинском учреждении. В обстоятельствах ситуации разбираются правоохранительные органы.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бесхозную коляску с ребенком на улице Бутлерова нашли сегодня утром. Состояние девочки неизвестно, вполне возможно, что, проведя ночь на улице, малышка заработала переохлаждение.