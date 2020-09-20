На улице Профессора Попова загорелся автосервис

На улице Профессора Попова загорелся автосервис
К счастью, никто не пострадал. Фото: Baltphoto

В Петроградском районе Санкт-Петербурга на улице Профессора Попова днем в воскресенье, 20 сентября, произошло возгорание.

Инцидент случился в двухэтажном здании, где располагалась аккумуляторная компания «Ригель», около 13:30. Огонь распространился на 60 квадратных метров. К счастью, пострадавших во время пожара нет, возгорание оперативно ликвидировали сотрудники главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что на территории предприятия размещены отдельные здания, одно из которых занимает автосервис «ЭлитАвто». В ремонтном блоке сервиса, площадью 80 квадратных метров, и произошел пожар. В процессе тушения спасатели вытащили оттуда два 40-метровых транспортных баллона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пожарной сигнализации в Петербурге эвакуировали музей РЖД на Балтийском вокзале.

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