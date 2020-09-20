СКА обыграл «Торпедо» со счетом 2:1

Напряженный матч завершился победой петербургского клуба.

Сегодня, 20 сентября, состоялась встреча СКА и «Торпедо». Матч прошел в Ледовом дворце в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В составе петербургской команды голами отличились Владимир Ткачев, который забил шайбу на 31-й минуте, и Кирилл Марченко – он отправил шайбу в ворота соперника на 36-й минуте. У гостей шайб забросил Вадим Перескоков. В результате матче завершился со счетом 2:1 в пользу армейцев с Невы.

Напоминаем, что главный тренер СКА Валерий Брагин простудился и не пришел на матч. Его обязанности временно исполнял Андрей Козырев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Орсер заявил, что не злится на Медведеву из-за ухода к Тутберидзе. Специалист отметил, что ничего не предвещало такого поворота событий – тренер и фигуристка созвонились, чтобы обсудить тренировочный процесс, как вдруг Медведева удивила его новостью об уходе.