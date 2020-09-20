В Петербурге возбудили уголовное дело из-за оставленного в коляске ребенка на Бутлерова

Малыш был совершенно один, пока его мама блуждала где-то.

В Санкт-Петербурге сегодня, 20 сентября, возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая оставила коляску с ребенком на улице. Об этом сообщает ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области.

Горожанка рассказала, что возвращалась домой после вечеринки и не помнит, как развивались событий. Коляску с полугодовалым малышом нашел прохожий на улице Бутлерова. Ребенка в итоге передали врачам, его горе-маму нашли, а затем отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники правоохранительных органов обвиняют женщину в том, что она оставила малыша в опасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Волховском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения отчлененных конечностей на берегу реки.