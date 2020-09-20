Гол Дзюбы в матче с «Уралом» засчитали после пересмотра записи

Гол Дзюбы в матче с &#171;Уралом&#187; засчитали после пересмотра записи
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Судьи трижды посмотрели момент и признали, что футболист действительно открыл счет.

Матч между «Зенитом» и «Уралом» состоялся 19 сентября в рамках 8 тура РПЛ. Судьи не сразу засчитали гол Артема Дзюбы – для этого им пришлось трижды пересмотреть запись игрового момента. В итоге все согласились с тем, что атака ворот была удачной и что зенитовец действительно открыл счет на четвертой минуте встречи.

Напоминаем, что игра завершилась со счетом 1:1. Счет сравнял Андрей Панюков. В итоге «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, на втором месте находится «Сочи».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» интересуется покупкой футболиста «Манчестер Юнайтед». Игрок рассчитывает на зарплату в размере 33 миллиона евро.

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Гол Дзюбы в матче с «Уралом» засчитали после пересмотра записи
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