На крыше метро «Невский проспект» устроили фаер-шоу

На крыше метро &#171;Невский проспект&#187; устроили фаер-шоу
Пользователи не оценили происходящее. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Далеко не все горожане оценили происходящее.

В центре Санкт-Петербурга сегодня вечером, 20 сентября, неизвестные устроили фаер-шоу. Красные огни зажглись прямо на крыше метро «Невский проспект». Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В сеть выложили видеозапись, на который видны и руферы, и красные фаеры. Пользователям не понравилось увиденное – они отмечают, что у экстремалов «нет ума».

Непонятно, отреагировали ли на происходящее сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты «Зенита» встретили команду фаер-шоу. К записи администрация клуба прикрепила комментарий со ссылкой на такое же «представление» перед началом матча с «Фенербахче» в феврале этого года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инцидент невский проспект фаер-шоу


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве из-за коронавируса скончались 12 человек
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
На Рубинштейна на асфальте нашли два бездыханных тела
На крыше метро «Невский проспект» устроили фаер-шоу
Петербург попал в топ-5 городов России для семейного отдыха
Россия и Белоруссия хотят отменить роуминг до конца 2020 года
Гол Дзюбы в матче с «Уралом» засчитали после пересмотра записи
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса