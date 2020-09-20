На крыше метро «Невский проспект» устроили фаер-шоу

Далеко не все горожане оценили происходящее.

В центре Санкт-Петербурга сегодня вечером, 20 сентября, неизвестные устроили фаер-шоу. Красные огни зажглись прямо на крыше метро «Невский проспект». Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В сеть выложили видеозапись, на который видны и руферы, и красные фаеры. Пользователям не понравилось увиденное – они отмечают, что у экстремалов «нет ума».

Непонятно, отреагировали ли на происходящее сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты «Зенита» встретили команду фаер-шоу. К записи администрация клуба прикрепила комментарий со ссылкой на такое же «представление» перед началом матча с «Фенербахче» в феврале этого года.