На Рубинштейна на асфальте нашли два бездыханных тела

Два тела лежат под окнами дома в центре города. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Два тела лежат под окнами дома в центре города. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Молодые люди скончались, скорее всего, после падения с большой высоты.

На Рубинштейна сегодня вечером, 20 сентября, у одного из домов нашли тела двух молодых людей. Об этом сообщает портал 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

В полицию позвонила петербурженка, которая рассказала, что услышала сильный шум, а затем увидела под окнами двух человек. Она окликнула их и, осознав, что перед ней трупы, вызвала спецслужбы.

По предварительным данным, парень работал нелегальным экскурсоводом по крышам. Пока что обстоятельства инцидента выяснить не удалось. Сотрудники правоохранительных органов пока не установили личность погибшей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе тело выпавшей из окна девушки целый день пролежало возле парадной. На место происшествия прибыли врачи и сотрудники правоохранительных органов, на данный момент обстоятельства и причины случившегося останавливаются.