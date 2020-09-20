В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на соседей с ножом

Чтобы поймать злоумышленника, полицейским нужно было применить табельное оружие.

В Санкт-Петербурге 20 сентября задержали мужчину, подозреваемого в нападении на граждан с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Северной столице и Ленинградской области.

Все случилось в одной из квартир на Витебском проспекте – по непонятной причине, между соседями произошел конфликт, который не удалось решить словами. Один из мужчин схватил нож и ранил оппонента. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, но это не утихомирило агрессора. Он продолжил махать ножом, пришлось применить табельное оружие.

«Полицейские Московского района задержали мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений»,

— сказано в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургского студента ударили ножом в парадной ради банковской карты.