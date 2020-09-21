В Пулково 21 сентября задержали три рейса по российским направлениям

В петербургском аэропорту Пулково сегодня задерживают три рейса по российским направлениям.

Так, в понедельник, 21 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживают вылет трех самолетов в Сочи, Симферополь и Анапу.

Согласно данным онлайн-табло на официальном сайте Воздушной гавани, самолет в Сочи, который должен был отправиться в 6 часов утра, вылетит позже на два часа. Авиалайнер в Анапу задержан на час — он полетит из Пулково в 11:20, а воздушное судно в Симферополь направится по заданному направлению в 15:55 вместо прежних 14:20.

Информация о причинах задержки рейсов не поступала.

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