В Пулково 21 сентября задержали три рейса по российским направлениям

В Пулково 21 сентября задержали три рейса по российским направлениям
На онлайн-табло Пулково появились изменения в расписании. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В петербургском аэропорту Пулково сегодня задерживают три рейса по российским направлениям.

Так, в понедельник, 21 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживают вылет трех самолетов в Сочи, Симферополь и Анапу.

Согласно данным онлайн-табло на официальном сайте Воздушной гавани, самолет в Сочи, который должен был отправиться в 6 часов утра, вылетит позже на два часа. Авиалайнер в Анапу задержан на час — он полетит из Пулково в 11:20, а воздушное судно в Симферополь направится по заданному направлению в 15:55 вместо прежних 14:20.

Информация о причинах задержки рейсов не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наступит бабье лето. Температура воздуха на этой неделе поднимется до +20 градусов.

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