В Петербурге мужчина умер после поездки в автозаке

Во время перевозки мужчина потерял сознание в автозаке. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во время перевозки мужчина потерял сознание в автозаке. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Задержанный житель Петербурга умер в больнице после поездки в автозаке. Врачи диагностировали у него был перелом основания черепа.

Мужчину задерживали в качестве подозреваемого в уголовном деле о незаконном хранении оружия. Он вел асоциальный образ жизни, не имел постоянного места жительства, а также не являлся на заседания суда.

Как сообщило Агентство бизнес новостей, 17 сентября горожанина задержали. Травм зафиксировано не было. Точную причину смерти удастся установить после вскрытия тела.

Также известно, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали избиение задержанного петербуржца в служебной машине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае в результате нападения возле школы ножом ранены пять детей. Четверо из них — школьники начальных классов, а также еще один ученик детсада.