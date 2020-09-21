На Рыбацком проспекте петербурженка зарезала младшего брата

На Рыбацком проспекте петербурженка зарезала младшего брата
Дом на Рыбацком проспекте. Фото: google.maps

Жительница Петербурга зарезала собственного брата во время алкогольного застолья в Невском районе города.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в полицию о произошедшем сообщил 13-летний мальчик. Все произошло в квартире дома №11 по Рыбацкому проспекту.

Сообщается, что на месте происшествия стражи порядка задержали 33-летнюю женщину. Ее подозревают в том, что после распития алкоголя она поссорилась с 31-летним братом и внезапно схватилась за нож. Она ударила его в грудную клетку, от чего мужчина скончался.

Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по статье об убийстве. Женщину поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Маршала Тухачевского муж нашел труп зарезанной жены в ванной.

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