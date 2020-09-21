Из Пулково продолжат летать ежедневные рейсы до Геленджика

Из Пулково продолжат летать ежедневные рейсы до Геленджика
Аэропорт Геленджик. Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик

Авиакомпания «Россия» продлит выполнение ежедневных рейсов из Санкт-Петербурга в Геленджик из-за высокого спроса.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Геленджик. Из-за возросшего спроса «Россия» решила, что дополнительные ежедневные рейсы будут связывать два города еще до 11 октября. Ранее планировалось, что полетная программа завершится 27 сентября.

Расписание рейсов осталось тем же — рейс вылетает из Петербурга в 08.35, а обратно из Геленджика — в 12.30. Время в пути составляет около трех часов. Все перелеты выполняют самолеты Airbus A319, которые вмещают 138 пассажиров.

С момента начала полетов в этом году авиакомпания перевезла из Северной столицы в Геленджик и по обратному маршруту более 22,6 тыс. пассажиров. Этот показатель превышает прошлогодний на 21%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково 21 сентября задержали три рейса по российским направлениям.

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