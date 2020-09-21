Обчистившему квартиру пенсионерки петербуржцу дали два года «строгача»

Сестрорецкий районный суд вынес приговор в отношении местного жителя Константина Редзеля. Его признали виновным в краже в крупном размере.

Как сообщает прокуратура Петербурга, все произошло еще 3 июня в квартире дома №338 по Приморскому шоссе в Сестрорецке. Мужчина похитил со шкафа 9,9 тыс. долларов (более 680 тыс. рублей), принадлежащие пенсионерке, и скрылся. Украденными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Учитывая позицию гособвинителя суд назначил преступнику наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Кроме того, с подсудимого взыскали возмещение материального ущерба с потерпевшей украденной денежной суммы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что домушник обчистил сейф петербуржца почти на миллион рублей.