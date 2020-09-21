На Финляндском вокзале задержали разыскиваемого по всей стране преступника

На петербургском Финляндском вокзале выявили мужчину, который находился в федеральном розыске. За его плечами судимости за кражу, мошенничество и растрату, а сейчас его искали за оскорбление представителя власти.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западному федеральному округу, на вокзале был пойман 25-летний житель Новокузнецка, что в Кемеровской области. Его объявили в розыск в июле этого года.

Полицейские установили, что он не один раз менял паспорта гражданина РФ и «злоупотреблял доверием граждан». Кроме того, когда его доставили в дежурную часть, он назвал чужое имя. Выяснить его настоящее имя стражи порядка смогли только по отпечаткам пальцев.

Мужчину уже передали инициатору розыска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разыскиваемые преступники из Таджикистана пытались пересечь границу с Эстонией.