Трое парней украли в Пулково парфюм и улетели во Владикавказ

Злоумышленники украли парфюм и очки из магазина в Пулково. Фото: "Пулково"

Злоумышленники украли парфюм и очки из магазина в Пулково. Фото: "Пулково"

Стражи порядка раскрыли кражу брендовой продукции в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западному федеральному округу.

К полицейским в Пулково обратилась сотрудница магазина, расположенного в Центральном пассажирском терминале. Она сообщила, что кто-то украл с прилавка два флакона с парфюмерной водой и солнечные очки.

Выяснилось, что товар украли трое молодых людей, а после этого они спокойно улетели во Владикавказ. Через три дня они вернулись в Петербург, где их сразу и задержали.

Известно, что у одного из них в прошлом были судимости за грабеж, кражу, разбойное нападение и уклонение от отбывания лишения свободы.

На злоумышленников открыли уголовные дела по статье о краже. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Финляндском вокзале задержали разыскиваемого по всей стране преступника.