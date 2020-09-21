Сфера гостеприимства в Петербурге показала самый быстрый рост на рынке труда за лето

Даже с учетом “коронакризисных” реалий, за год выросла зарплата барменов (+7% к июню-августу 2019 года), поваров (+4%), пекарей (+2%), официантов и бариста (+1%). Сокращения предлагаемых зарплат коснулись, прежде всего, шеф-поваров (-7%), поваров-сушистов (-5%) и управляющих ресторанами и кафе (-4%). Фото: pixabay.com

Даже с учетом “коронакризисных” реалий, за год выросла зарплата барменов (+7% к июню-августу 2019 года), поваров (+4%), пекарей (+2%), официантов и бариста (+1%). Сокращения предлагаемых зарплат коснулись, прежде всего, шеф-поваров (-7%), поваров-сушистов (-5%) и управляющих ресторанами и кафе (-4%). Фото: pixabay.com

Активнее всего ресторанный бизнес по итогам лета развивался в Москве (20% от всех вакансий в стране) и в Санкт-Петербурге (10%).

При этом в Северной столице количество предложений по работе в сфере ресторанного бизнеса росло в геометрической прогрессии от месяца к месяцу. Так, в июле вакансий было на 142% больше, чем в июне, а в августе — на 50% больше июля и на 11% больше чем в августе прошлого года.

Средняя зарплата в этом сегменте за год, как ни странно, выросла, но лишь на 2,5 тысячи рублей — с 37,5 тысяч в августе 2019-го до 40 в августе текущего года. При этом в июне рестораторы могли предложить служащим, в среднем, лишь 3565 тысяч рублей в месяц, добавляют аналитики HeadHunter.

Наиболее актуальными позициями в городе на Неве остаются повара (28% от всех вакансий в ресторанной сфере с июня по август), официанты (13%), бармены (6%), управляющие и персонал на кухне (5%), пекари и шеф-повара (4% и 2% соответственно). Самые высокие зарплаты предлагают шеф-поварам (70 тысяч рублей) и управляющим (57,7 тысяч), а также поварам-сушистам (40 тысяч) и барменам (37,5 тысяч).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург и Новгородская область договорились о сотрудничестве, в том числе, в сфере туризма.