На чердаке дома на Обводном канале нашли скелет ребенка: проводится доследственная проверка

На чердаке дома на Обводном канале нашли скелет ребенка: проводится доследственная проверка
Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки. Фото: spb.sledcom.ru

В субботу, 19 сентября, на чердаке одного из домов по набережной Обводного канала были обнаружены фрагменты скелета, как выяснилось позже, принадлежащего ребенку.

Следственные органы Следственного комитета России по Санкт-Петербургу в понедельник, 21 сентября, проинформировали о начале доследственной проверки этого факта. Скелет ребенка был обнаружен рабочими, которые проводили кровельные работы.

На данный момент следователи изучают место происшествия, ждут результатов судмедэкспертов, которые раскроют причину смерти, а также устанавливают детальные обстоятельства гибели ребенка. Есть вероятность, что по итогам проверки будет заведено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на улице Бутлерова нетрезвая мать оставила коляску с годовалой дочерью на улице на всю ночь. Против нее возбудили уголовное дело.

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