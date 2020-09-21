В Петербурге привились от гриппа почти 645 тысяч человек

Наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация, напоминают в Роспотребнадзоре. Фото: pixabay.com

Наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация, напоминают в Роспотребнадзоре. Фото: pixabay.com

На данный момент, по информации управления Роспотребнадзора, в Северной столице нет угрозы возникновения эпидемии гриппа и ОРВИ.

В ведомстве напоминают, что осенне-зимний сезон всегда сопровождается подъемом заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями, поэтому в целях сохранения здоровья и выработки коллективного иммунитета следует делать плановые прививки.

По состоянию на понедельник, 21 сентября, привито 644 743 жителя Северной столицы, из которых 146 152 — дети. За счет дополнительных источников финансирования вакцину получили 58 402 человека. Таким образом, прививки поставили 11,98% населения города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в рамках ежегодной иммунизации планируется привить от гриппа примерно 60% населения Санкт-Петербурга, то есть свыше 3 миллионов человек.