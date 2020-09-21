В Колпино из горящего заброшенного здания спасли четверых детей

Сотрудники МЧС спасли жизни четверым несовершеннолетним, оказавшимся в ловушке в нежилом здании, загоревшемся в Колпинском районе.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в понедельник вечером, 21 сентября. Огонь удалось локализовать уже спустя 20 минут после получения сигнала о происшествии. Известно, что возгорание случилось в расселенной двухкомнатной квартире — в одной из комнат выгорела полностью вся обстановка на площади в 10 квадратных метров. Полностью устранить последствия пожара спасателям удалось к 20:38. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на свой источник.

К счастью, никто не пострадал. Однако пожарные спасли жизнь четырем детям — трем девочкам и одному мальчику в возрасте от 12 до 14 лет. Несовершеннолетних оперативно вывели из полыхающего здания. Огонь им не успел причинить никакого вреда. Несмотря на это их все же осмотрели врачи, которые подтвердили, что дети не нуждаются в госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели локализовали пожар в автосервисе на улице Возрождения.