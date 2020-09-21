В Москве скончались еще 15 человек с коронавирусной инфекцией

Пандемия COVID-19 продолжает уносить жизни инфицированных пациентов в Москве.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом вечером в понедельник, 21 сентября, опубликовал обновленные статистические данные по летальным исходам. В столице зафиксирована смерть еще 15 пациентов. Сообщается, что у каждого из умерших была диагностирована пневмония и подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция».

Напомним, еще вчера количество скончавшихся составляло 12 человек.

Таким образом, за все время пандемии в Москве от тяжелого течения болезни или возникших осложнений скончалось 5085 пациентов. Заболело в столице в общей сложности 277 408 человек.

Всего в России зафиксирован 1 109 595 случаев COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Попова заявила, что не видит предпосылок к возвращению коронавирусных ограничений.