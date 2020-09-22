Дженифер Энистон потушила пожар на сцене премии «Эмми»

Дженифер Энистон потушила пожар на сцене премии «Эмми»
Дженифер Энистон и Джимми Киммел. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Награждение победителей на премии «Эмми» не было омрачено последствиями шуточной сценки, благодаря быстрой реакции голливудской актрисы Дженифер Энистон.

В понедельник, 21 сентября, в США состоялось вручение ежегодной премии «Эмми». Вот уже в 72 раз знаменитости собрались вместе (в 2020 году в онлайн-формате), чтобы узнать, кто стал лучшим актером/актрисой и какое шоу было наиболее успешным.

Для вручения статуэтки лучшей комедийной актрисе на сцену поднялась Дженифер Энистон. Компанию при вручении ей составил телеведущий Джимми Киммел. Учитывая, что в мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции, Киммел решил обработать конверт с именем победительницы антисептиком и бросил в ведро для дальнейшего поджигания. Правда, огонь быстро гаснуть никак не захотел, вызывая некую напряженность у зрителей. К счастью, Энистон быстро ликвидировала пламя с помощью огнетушителя, а шоу успешно продолжилось. Отметим, что статуэтку в вышеупомянутой номинации получила Кэтрин О’Хара за роль в сериале «Шиттс Крик».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединятся ради благотворительности.

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