Бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединятся ради благотворительности

Американские актеры Дженнифер Энистон и Брэд Питт, которые были женаты в начале 2000-х, вместе снимутся в новом онлайн-проекте.

Как сообщает Mirror, Питт и Энистон будут вместе участвовать с онлайн-чтении молодежной комедии «Беспечные времена в «Риджмонт Хай» (Fast Times at Ridgemont High, 1982).

Издание сообщает, что за организацию проекта отвечает Шон Пенн. Собранные деньги пойдут на благотворительность.

Участие в благотворительном проекте также примут такие звезды, как Джимми Киммел, Морган Фримен, Шайа Лабаф, Мэттью Макконахи и Джулия Робертс. Их роли пока неизвестны. Все станет ясно только в день эфира, который состоится 20 августа на Facebook, TikTok и в других соцсетях.

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