Иномарка снесла пешехода на Московском проспекте, его жизнь спасают врачи

В Петербурге врачи борются за жизнь 20-летнего пешехода, который оказался под колесами иномарки в Московском районе.

Об аварии сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что ДТП произошло рано утром во вторник, 22 сентября.

Автомобиль Ford сбил пешехода на Московском проспекте. Это случилось в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а по факту происшествия начали проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что несколько ДТП и ремонт стали причинными пробок на КАД.