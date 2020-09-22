«Будет много обугленных трупов детей»: анонимы в Петербурге пообещали взорвать больницы и аэропорт

«Будет много обугленных трупов детей»: анонимы в Петербурге пообещали взорвать больницы и аэропорт
Людей вывели на холод. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге неизвестные попытались запугать правоохранителей жуткими угрозами взорвать больницы, суды, аэропорт, гостиницы, мосты и отели.

Как стало известно gazeta.spb.ru, жуткое сообщение поступило на электронную почту Московского районного суда накануне, 21 сентября, утром. Адрес отправителя зарегистрирован в США.

Аноним обещает взорвать самолеты, роддома, отделения неотложной помощи, онкоцентры, школы детские сады, торговые центрах и другие здания. При этом неизвестные обещают «Новый Беслан и «Норд Ост».

«Будет много обугленных трупов детей», — говорится в письме.

Правоохранителям пришлось осмотреть аэропорт, 37 судов, 58 медицинский учреждений, 45 вузов, 636 образовательных учреждений, более 900 детсадов, больше ста торговых центров, 165 гостиниц, 342 моста. Всего проверили 2 294 объекта.

Нигде взрывчатку не нашли. Эвакуировали только 329 человек.

Проверку смогли закончить только к шести вечера.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге задержали двух пьяниц за «заминирование» метро и ресторана.

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