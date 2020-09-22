Петербуржец заработал более 4 млн, представляясь сотрудником ФСБ

В Петербурге вскрылись новые эпизоды в деле местного жителя, который летом этого года был задержан за мошенничество.

Правоохранители считают, что он представлялся сотрудником ФСБ и предлагал свои «услуги» за крупные суммы денег.

По данным gazeta.spb.ru, новые эпизоды были установлены в рамках расследования уголовного дела. Так, в сентябре 2018-го года злоумышленник представился сотрудников ФСБ и взял у петербуржца 2 млн рублей. За эти деньги он пообещал, что вернет деньги от должника.

В январе прошлого года он получил 2,3 млн рублей. Заплатившему петербуржцу он также представился сотрудником ФСБ и заявил, что вернет имущество, которое было изъято во время обысков.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге правоохранителям пришлось проверить более двух тысяч объектов после сообщений о заминировании.