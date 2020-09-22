Пробки на шесть баллов: затор тянется по КАД от Кудрово до вантового моста

Петербургские водители традиционно проводят утро в пробках во вторник, 22 сентября.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

В пробке остановилась даже «кольцевая». Наиболее плачевная ситуация – на внутреннем кольце КАД. Затор образовался на участке от Кудрово до съезда на проспект Обуховской Обороны. Пробка также растянулась по внешнему кольцу от Октябрьской набережной до Мурманского шоссе.

В утренней пробке остановился участок Народной улицы, проспекта Большевиков, Московского шоссе, Витебского и Московского проспекта. Стоит центр города.

Ранее gazeta.spb.ru писала, где в Петербурге с 22 сентября будет ограничено движение транспорта. Изменения коснулись Приморского и Красногвардейского районов.