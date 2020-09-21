В двух районах Петербурга с 22 сентября ограничат движение

Подробнее с условиями проведения работ можно ознакомиться на странице ГАТИ. Фото: Baltphoto

Подробнее с условиями проведения работ можно ознакомиться на странице ГАТИ. Фото: Baltphoto

С завтрашнего дня, 22 сентября, в Приморском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами.

Приводить в порядок дорожное покрытие будет компания ООО «СК «Орион Плюс» на участке улицы Репищева от Новосельковской до Вербной. Ограничения установлены на 2,5 недели — до 11 октября. Об изменениях уведомляет Государственная административно-техническая инспекция на своей официальной странице во «Вконтакте».

Кроме того, работы будут вестись по Волго-Донскому проспекту от съезда на Шафировский проспект до дороги к Рыбацкому. Подрядчиком выступает та же организация, что проводит ремонт дорог в Приморском районе. Здесь, однако, восстановление дорожного покрытия займет больше времени: ограничения будут действовать с 22 сентября по 19 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему ремонт Михайловской дороги так долго откладывали.