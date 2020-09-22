В деревне Ленобласти откопали опасную мину времен войны

В Ленинградской области вывези очередной боеприпас времен Великой Отечественной войны. Мина представляла серьезную опасность.

Как сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, информация о боеприпасе поступила в ведомство накануне, 21 сентября.

Во время земляных работ на строительной площадке в деревне Аропаккузи нашли похожий на боеприпас предмет.

Участок оцепили, а на место отправили взрывотехники. Они и установили, что под землей все это время лежала 105-миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны. Она находилась в состоянии сильной коррозии.

Боеприпас вывезли на специальный полигон и уничтожили.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области проверяют участки, которые предназначались для многодетных сетей. Там ищут боеприпасы времен войны.