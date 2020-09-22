На пересечении Ленинского и Доблести таксист протаранил легковушку

В Петербурге произошло ДТП на повороте с Ленинского проспекта на улицу Доблести. Участником аварии стал автомобиль службы «Яндекс. Такси».

Дорожный инцидент случился во вторник, 22 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Все живы, собирают запчасти по дороге», — написал автор записи

По словам очевидцев, таксист не пропустил проезжающего прямо автомобилиста. Официальной информации о причинах ДТП нет. Свидетели случившегося также отметили что на участке собралась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка снесла пешехода на Московском проспекте, его жизнь спасают врачи. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а по факту происшествия начали проверку.