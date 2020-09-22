В Петербурге хотят отменить реестр недобросовестных организаторов ярмарок

Сегодня в Северной столице комиссия по промышленности обсудила законопроект о ярмарках, подготовленный губернатором.

Об этом стало известно во вторник, 22 сентября. Как сообщили в Смольном, проект закона «О внесении изменения в закон СПб «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга» рассмотрен и одобрен правительством.

По словам депутатов Заксобрания, проекта закона, предусматривающего отказ от ведения реестра недобросовестных организаторов и операторов ярмарок, а также исключение соответствующей статьи из закона об их организации на территории города, позволит устранить внутреннее противоречие в законодательстве.

В ходе заседания также отметили, что ведение указанного реестра не несет никаких правовых последствий. Вместе с тем, это не значит, что недобросовестные организаторы смогут избежать ответственности за нарушения порядка.

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