Таксист «припарковал» машину в стене на набережной Обводного канала

С утра пораньше водитель такси влетел в окно строительного магазина в центре Петербурга. Пользователи соцсетей предполагают, что это могло произойти из-за недосыпа после ночной смены.

Об аварии очевидцы сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель автомобиля службы такси не справился с управлением и улетел с проезжей части на тротуар. Машина остановилась лишь после столкновения со стеной дома на перекрестке набережной Обводного канала и Заозерной улицы. Он попал прямо в окно строительного магазина.

«У кого-то ночная смена закончилась в стене дома на углу перекрёстка Обводного и Заозёрной», — пишет автор публикации.

Комментаторы предполагают, что таксист мог уснуть за рулем после долгой ночной смены, ну или просто решил за плиткой заехать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении Ленинского и Доблести таксист протаранил легковушку.