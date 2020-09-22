Таксист «припарковал» машину в стене на набережной Обводного канала

Таксист &#171;припарковал&#187; машину в стене на набережной Обводного канала
Место ДТП на Обводном. Фото: vk.com/spb_today

С утра пораньше водитель такси влетел в окно строительного магазина в центре Петербурга. Пользователи соцсетей предполагают, что это могло произойти из-за недосыпа после ночной смены.

Об аварии очевидцы сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель автомобиля службы такси не справился с управлением и улетел с проезжей части на тротуар. Машина остановилась лишь после столкновения со стеной дома на перекрестке набережной Обводного канала и Заозерной улицы. Он попал прямо в окно строительного магазина.

«У кого-то ночная смена закончилась в стене дома на углу перекрёстка Обводного и Заозёрной», — пишет автор публикации.

Комментаторы предполагают, что таксист мог уснуть за рулем после долгой ночной смены, ну или просто решил за плиткой заехать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении Ленинского и Доблести таксист протаранил легковушку.

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