Напавшему с ножом на соседа и полицейского петербуржцу предъявили обвинение

В Петербурге 34-летнему местному жителю предъявили обвинение в покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили в главном СУ СК России по Петербургу, сотрудники правоохранительных органов изобличили и задержали нападавшего. Ему предъявили обвинение, сейчас ему выбирают меру пресечения.

Все произошло 20 сентября на лестничной площадке дома №79/1 по Витебскому проспекту. Там обвиняемый поссорился со своим 33-летним соседом, что закончилось попыткой убийства. Однако потерпевшего удалось спасти — его госпитализировали с тремя ножевыми ранениями.

После этого обвиняемый, находясь в парадной, попытался ударить металлической цепью полицейского, который был вызван очевидцами и пытался задержать буйного мужчину. В ответ правоохранитель выстрелил в обвиняемого из табельного оружия и попал в ногу. Его пришлось доставить в больницу.

Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК расследует дело об убийстве мужчины, части тела которого были найдены в Екатерингофке.