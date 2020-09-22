В Тихвине мужчина до смерти избил подругу

В Ленинградской области следователи расследуют уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Ленобласти, в квартире дома в городе Тихвине было найдено тело 54-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Следствие считает, что вечером 18 сентября погибшая распивала алкоголь со своим 39-летним знакомым. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина набросился на свою знакомую с кулаками, нанося удары по голове и туловищу. От побоев женщина скончалась.

Мужчину задержали. Оказалось, что за его плечами несколько судимостей. В ближайшем времени ему предъявят обвинение и арестуют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске мигрант «под кайфом» выпал из окна после продолжительного избиения сожительницы.