Осенью в армию пойдут 3 тысячи призывников из Петербурга

С октября по декабрь этого года в Петербурге на военную службу призовут около трех тысяч человек. Об этом сообщил военный комиссар Петербурга Сергей Качковский в ходе заседания городского правительства.

В ходе заседания в Смольном военный комиссар раскрыл особенности осеннего призыва и задачи, которые поставлены на этот сезон. Он отметил, что 60 процентов из трех тысяч призывников будут направлены в режимные части. Планируется привлечь 300 человек с военно-учетной специальностью и не менее 500 должны быть с высшим образованием.

Кроме того, в соответствии с указом министра обороны всех призывников будут прививать от коронавируса. Комздрав и Роспотребнадзор должны будут согласовать сроки и порядок.

Осенний призыв в Петербурге стартует 1 октября текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти 1,5 тысячи призывников приняли присягу.