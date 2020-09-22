Юлия Пересильд ответила на слухи о романе с Романом Абрамовичем

Юлия Пересильд ответила на слухи о романе с Романом Абрамовичем
Фото: Instagram

Актрису Юлию Пересильд и бизнесмена Романа Абрамовича подозревают в романтической связи уже несколько лет. Слухи подогрел последний «Кинотавр», где миллиардер якобы приставил к Юлии свою охрану.

На ковровой дорожке ежегодного сочинского кинофестиваля звезда «Битвы за Севастополь» появилась в окружении бодигардов. В «Комсомольской правде» появилась информация, что эти телохранители обычно следуют за Абрамовичем. Также появлялись сведения, что в порту Сочи даже видели его знаменитую яхту, однако на самом мероприятии Романа не было.

Позднее информация об этом пропала из статьи «Комосмолки». Представители Абрамовича опровергли слухи о предоставлении охраны босса 36-летней актрисе, а сама Пересильд иронично прокомментировала «связь» с олигархом: «Опять Роман… Сама себе удивляюсь, какая я романтичная, как все успеваю», — написала Юлия.

Напоминаем ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главную награду «Кинотавра» получил фильм «Пугало».

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